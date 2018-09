„Das war dumm!“ Vettel schießt gegen Hamilton

„Ich habe versucht zu attackieren, und mir war nicht klar, wo Lewis hinwollte“, so Vettel. „Das war dumm. Wo wollte er da hin? Ich hatte da keinen Platz. Und ich hatte Pech, dass bei mir alles kaputt war und bei ihm gar nichts. Ich würde das natürlich beim nächsten Mal anders machen. Wenn man so eingekeilt wird, gibt es auf einmal gar keinen Grip mehr. Man weiß dann, dass es schon ein bisschen gelaufen ist. Danach war der Speed in Ordnung - dafür, dass die halbe Kiste kaputt war.“