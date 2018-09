App überführt E-Bike-Dieb nach Italien-Coup

Handschellen klickten in Wien

Vor wenigen Tagen klickten für den Verdächtigen vor einer Caritas-Einrichtung in Wien die Handschellen. Eine Handy-App aus Italien hatte die Verbindung via GPS zum gestohlenen Fahrrad hergestellt und ihn überführt. Die heimischen Beamten stellten das E-Bike und weitere 15 Drahtesel sicher.