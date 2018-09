Bischof grapscht Ariana Grande an den Busen

„DAS ist gerade einem Promi passiert!“

Auch auf Twitter wunderten sich viele über den grapschenden Bischof. „Wenn ein Pastor einen internationalen Superstar bei einem TV-Begräbnis eines anderen internationalen Superstars betatschen darf, stellt euch doch mal vor, was er sich in seiner eigenen Gemeinde erlauben kann“, ärgert sich ein Twitter-User. Und ein anderer kann es ebenfalls fast nicht fassen: „DAS ist gerade einem Promi passiert - vor Tausenden Augen, mit Hunderten Kameras auf deren Gesichter gerichtet. Denkt daran, was Frauen in ihrem Alltag erleben müssen. Und stellt euch nur vor, was hinter verschlossenen Türen passiert ...“