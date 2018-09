Schüsse in die Luft abgegeben - Festnahme

Ein 40-jähriger Mann ist am Freitag in Dornbirn festgenommen worden, nachdem er in der Öffentlichkeit Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben hatte. Eine Zeugin nahm wahr, wie zwei Männer mit einer Pistole hantierten und alarmierte die Polizei. Bevor der Mann als Schütze identifiziert werden konnte, mussten einige Personen durchsucht werden.