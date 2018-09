Neues Ampelsystem: Hier dürfen Wölfe heulen

Der Wolf ist zurück - und damit auch die Frage, ob in Österreich überhaupt Platz für das Raubtier ist. Mit einem Ampelsystem will das Forum Wald nun Lebensraum für maximal fünf Rudel ausweisen. „50 bis 60 Exemplare verträgt das Land“, so Obmann Gerhard Heilingbrunner. Er stellte auch Schutzmaßnahmen vor.