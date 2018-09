Schwerpunktaktion gegen Menschenhandel in Kärnten

Am 29. und 30. August führten das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Kärnten eine Schwerpunktaktion gegen Menschenhandel und grenzüberschreitenden Prostitutionshandel in Kärnten durch. An den Kontrollen nahmen auch spezialisierte Rotlicht- und Menschenhandelsermittler aus Deutschland, Belgien und Italien teil. Insgesamt wurden acht potentielle Opfer von Menschenhandel identifiziert.