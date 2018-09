Ciao, Bella! Venedig ist jetzt total Gaga

Für Lady Gaga ist ihre Rolle im Streifen „A Star Is Born“ ihre erste große Filmrolle. Den Auftritt einer echten Hollywood-Diva hat die 32-Jährige aber schon drauf, wie sie am Donnerstagnachmittag bei ihrer Ankunft in der Lagunenstadt unter Beweis stellte. Im schwarzen Minikleid im 80er-Jahre-Stil mit supersexy Dekolleté lieferte die Sängerin für die wartenden Fotografen eine heiße Show am Boot.