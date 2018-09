Zoo in Japan schließt und lässt Delfin zurück

Doku zeigt: Delfin-Wilderer richteten regelmäßig Blutbad in Bucht an

„Honey“ dürfte als Jungtier der Wildnis entrissen worden sein, in der berühmt-berüchtigten Taiji-Bucht, die in dem Oscar-prämierte Dokumentarfilm „Die Bucht“ thematisiert wird. Darin wird das brutale Abschlachten und Einfangen von Delfinen gezeigt, die in dem Meerbecken zusammengetrieben und für den Verzehr als Delikatesse getötet werden.