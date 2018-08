Volksbegehren als Alarmplan für Klimaschutz

„Unser Planet ist krank, und wir müssen ihm die richtige Medizin geben“, stellte Umweltlandesrat Rudi Anschober klar, dass ein Klimaplan mit konkreten Maßnahmen, wie ihn die EU ohnehin von Österreich bis Jahresende einfordert, unumgänglich ist. Bei einem Klimagipfel in Linz am 17. Oktober werden Top-Forscher aus ganz Europa den Ernst der Lage noch einmal darlegen: „Wir werden uns bei den Verhandlungen zum Klimaplan intensiv einbringen und Druck auf die Bundesregierung machen“, so Anschober. Sollten keine ausreichenden Maßnahmen beschlossen werden, will er ein Volksbegehren anregen.