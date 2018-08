Süße Kätzchen in Mülltonne entsorgt

„Wie kann man nur so herzlos sein?“ Entsetzt sind Tierfreunde in Wiesfleck. Erneut wurden drei junge Samtpfoten entdeckt, die vom Besitzer in eine Mülltonne für Schlachtabfälle geworfen worden waren, um sie loszuwerden. Der Verein Wir fürs Tier kümmert sich seither um die „Findelkinder“ , der Zustand ist stabil.