Beim Wandern stürzte Frau 150 Meter in die Tiefe

Mann holte Hilfe

Doch dabei verlor sie das Gleichgewicht, sie rutschte aus und stürzte in dem steilen Gelände an die 150 Meter ab. Ihr Mann hat dann ,mit seinem Handy die Einsatzrkäfte alarmiert. Das Opfer wurde dann am Unglücksort erstversorgt und anschließend vom Rettungs-Helikopter mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen.