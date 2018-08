Entsorgte Zigaretten lösten Brand in Innsbruck aus

Es war kurz vor 1 Uhr in der Nacht auf Dienstag, als in einem Müllcontainer im Innenhof eines Hauses in Innsbruck Feuer ausbrach. Die Flammen breiteten sich rasch aus und griffen auf die Hausfassade über. Ein Passant alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Der entstandene Sachschaden ist aber beträchtlich - denn ein Kosmetikstudio im Haus fiel den Flammen zum Opfer.