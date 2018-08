Betrunkener Türke zerkratzt sieben geparkte Autos

Ein beschäftigungsloser Türke (35) aus St. Florian am Inn hat am Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Schärding mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zwei abgestellte Pkw zerkratzt. Eine Zeugin beobachtete den alkoholisierten Mann und alarmierte die Polizei. Dank ihrer Täterbeschreibung konnte der 35-Jährige kurz darauf im Stadtgebiet geschnappt werden.