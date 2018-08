Behörden orten Pannen bei Zustellung von Pässen

Behörden helfen „Pass-Opfern“

Es gäbe jedoch auch bei der BH Innsbruck Fälle, in denen die Reisepässe nie ankommen. „Wir versuchen stets, den Betroffenen so gut es geht zu helfen. In absoluten Notfällen gibt es von uns einen kostenlosen Notpass, oder aber wir stellen ein neues Dokument aus und kennzeichnen den verschwundenen Pass im System als ungültig. Auf diese Weise sehen die Beamten an jeder Grenze, dass der Pass nicht mehr gültig ist“, sagt Lutz.