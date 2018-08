Reisepass eines Tirolers auf Postweg verschwunden

„Nach zwölf Tagen war ich beunruhigt“

Am 1. August hat er die übliche Vorgehensweise eingehalten und für das Visum seinen Reisepass, 50 Euro für die Visumgebühr, 10 Euro für die Rücksendung und diverse Dokumente an die indonesische Botschaft nach Wien geschickt - und zwar per Einschreiben über die Post AG. Das Kuvert sollte zwei bis drei Tage später in der Bundeshauptstadt sein. „Doch als ich zwölf Tage später immer noch nichts hörte, überprüfte ich online den Sendungsverlauf und entdeckte, dass sich das eingeschriebene Kuvert noch in Verteilung befand“, schildert der Oberländer.