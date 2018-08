Danso und Wöber verstärken den U21-Teamkader

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch hat am Dienstag seinen 23-Mann-Kader für die bevorstehenden Qualifikationsspiele am 7. September (18 Uhr) in Ritzing gegen Armenien sowie am 11. September (17 Uhr) in Gibraltar bekannt gegeben. Mit dabei sind auch die A-Team erfahrenen Abwehrspieler Kevin Danso und Maximilian Wöber.