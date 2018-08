Die Lücken im Gesundheitssystem sichtbar machen

Unter dem Motto „I brauch’ an Doktor - Du brauchst an Doktor“ haben am Montagvormittag Betroffene in Linz auf Lücken und Barrieren im Gesundheitssystem hingewiesen. Organisiert wurde die Aktion vom Armutsnetzwerk Oberösterreich und der Armutskonferenz in Kooperation mit der Plattform „Sichtbar Werden“.