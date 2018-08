Rührende Liebeserklärung an verstorbene Gattin

Seit diesem Schicksalsschlag lebt der Publikumsliebling alleine. An die Jahrzehnte an der Seite seiner Ingrid denkt er mit Dankbarkeit zurück: „Ich habe eine Frau an meiner Seite gehabt, die unendlich viel Humor hatte und großes Verständnis.“ Dieses Verständnis hat sie auch gebraucht, denn das Leben an der Seite eines Schauspielers ist nicht immer einfach. Aber erst wenn die Probleme des Lebens auftauchen, lässt sich erkennen, ob es sich um wahre Liebe handelt, so Weck: „Liebe ist, wenn man bei einem Menschen auch die Unarten gerne hat. Wenn man einen Menschen so liebt, dass man auch das aushält, das dürfte eine tiefere Liebe sein. Heutzutage ist das vielleicht nicht mehr ganz so ernst zu nehmen.“