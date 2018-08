Giftschlange beißt Geistlichen während Predigt

Cody Coots ist der Pastor der Kirche Full Gospel Tabernacle in Jesus‘ Name in Middlesboro, Kentucky. Es ist eines der letzten Gotteshäuser, in denen Pastoren während Predigten mit giftigen Schlangen hantieren, um ihr Vertrauen in Gott zu demonstrieren. Während Coots mit dem Reptil in der Hand seine Predigt hielt, wird er von dem Tier ins Ohr gebissen.