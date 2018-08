Wetterumschwung bringt Windhosen in der Schweiz

Während es in Österreich mitten im Sommer bis ins Tal herunter geschneit hat, hat es in der Schweiz am Sonntag ebenfalls ein spektakuläres Wetterphänomen zu bestaunen gegeben: Durch die kalte Luft und das warme Wasser in den Gewässern bildeten sich frühmorgens Windhosen über dem Boden-, dem Zürich- und dem Zugersee.