US-Neonazi-Miliz gründet Zelle in Deutschland

Die militante Neonazi-Gruppe „Atomwaffen Division“ hat offenbar in Deutschland einen Ableger gegründet. In den sozialen Medien geistert seit geraumer Zeit ein Propagandavideo der Miliz herum, die deutsche Rechtsextremisten zeigt, die sich auf den „letzten großen Kampf“ vorbereiten sollen. „Der Nationalsozialismus lebt, trotz einer ganzen Welt, die ihn zerstören will“, lautet die Botschaft in dem verstörenden Video. Zudem ist vor Kurzem ein internes Schreiben der Gruppe aufgetaucht, in dem es heißt: „Wir werden Männer wieder dazu bringen, Gewalt auszuüben, und zwar möglichst viele Männer und Gewalt von möglichst hoher Qualität.“