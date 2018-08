Verbotenes Überholmanöver: Innviertler (56) tot

Bereits fünf Tote bei Verkehrsunfällen

Damit sind allein in diesem Monat schon fünf Oberösterreicher bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. So verunglückte am 3. August ein 48-jähriger Biker in Burgkirchen tödlich - eine Woche, nachdem sein 51-jähriger Bruder bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen war. Dann stürzte in Königswiesen ein 70-jähriger Biker tödlich, am 20. August starb in Sierning ebenfalls bei einem unerlaubten Überholmanöver ein 38-jähriger Mitfahrer. Und am Mittwochabend starb ein Beifahrer (56), weil ein Lenker im Stau auf der A9 überholte und ein Auto rammte.