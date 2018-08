Spanien schickt Migranten nach Marokko zurück

Jene 116 afrikanische Migranten, die am Mittwoch in einem erneuten Massenansturm die Grenzzäune der spanischen Exklave Ceuta überwunden hatten, sind nach nur 24 Stunden wieder nach Marokko zurückgeschickt worden. Die Migranten wurden am Donnerstag in einzelnen Gruppen von bis zu zehn Menschen den marokkanischen Behörden übergeben. Die Rücküberstellung basiert auf einer Übereinkunft zwischen Spanien und Marokko aus dem Jahr 1992, wonach sich das nordafrikanische Land zur Rücknahme von Flüchtlingen auch aus Drittländern bereit erklärt. Dieses Abkommen sei in den vergangenen Tagen auf Antrag Madrids „reaktiviert“ worden, berichtete die Tageszeitung „El Pais“.