Imamin will liberale Moschee in Wien gründen

Muslime aller Glaubensrichtungen sowie Frauen und Männer beten in ihrer 2017 in Berlin eröffneten Moschee gemeinsam. Nun plant die deutsche Frauenrechtlerin und liberale Muslimin Seyran Ates, auch in Wien eine solche liberale Moschee zu gründen - auch wenn ihr damit neuerlicher Ärger aus konservativen muslimischen Kreisen droht. In Deutschland steht Ates unter Polizeischutz.