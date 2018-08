Brücke in Florenz beschmiert: Paar angezeigt

Ist man auf Hochzeitsreise, liegt Liebe in der Luft - so sollte es zumindest sein. Im Falle eines österreichischen Paares ist es derzeit allerdings vielmehr Ärger - denn die beiden ließen sich in Florenz zu einer unüberlegten Dummheit hinreißen. Mit einem nicht löschbaren Stift verewigten die beiden Turteltauben ihre Namen und ein Herz auf einer Mauer des weltberühmten Ponte Vecchio - und wurden prompt ertappt: Jetzt drohen eine hohe Geldstrafe oder ein Jahr Haft auf Bewährung.