533 Schafe aus Rumänien geliefert, um auszubluten

Tierschützer haben am Mittwoch vor dem Hof eines niederösterreichischen Fleischbetriebs protestiert: 1200 Schafe werden dort nämlich dieser Tage für das muslimische Opferfest geschächtet. 533 von ihnen stammen aus Rumänien und sind per Lkw nach Niederösterreich gebracht worden. Ein krone.at-Lokalaugenschein bei einem Betrieb in Bruderndorf bei Stockerau.