Dürrer Sommer als heißes Thema beim OÖ Stammtisch

Heiß, heißer, Sommer 2018! Was Sonnenanbeter freut, lässt Experten Alarm schlagen, denn die heurige Dürreperiode ist extrem. Was das im Kontext des Klimawandels zu bedeuten hat, darüber diskutieren „OÖ-Krone“ und ORF OÖ am kommenden Mittwoch beim Oberösterreich Stammtisch in Ansfelden.