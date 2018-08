Schläger attackierte Polizei

Nach vier Uhr in der Früh gerieten sich die zwei Männer in die Haare. Der Streit in der Unteren Hauptstraße in Gols eskalierte. Wie wild schlugen sie aufeinander ein. Bis Markus P. aus Bruck an der Leitha (NÖ) mit zerfetztem, blutverschmiertem T-Shirt am Boden saß. Marius I. (31) aus Maria Ellend, ebenfalls verletzt, befand sich ganz in der Nähe, als die Polizei gleich mit mehreren Streifenwagen eintraf. Ein Mitarbeiter eines Lokals hatte die Rauferei gemeldet.