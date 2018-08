In den Freibädern „purzeln“ die Rekorde

Trotz Hitze ein Besucher-Minus

Auch in den anderen Freibädern merken die Betreiber, dass die Lust am Plantschen nachlässt. Im Freibad Laakirchen ist auch der August das Top-Monat, allerdings hätte man sich mehr erhofft. Auch in Gallneukirchen und Freistadt gab’s überraschend ein Besucher-Minus in den Bädern. Die Verantwortliche machen lokale und unberechenbare Gewitter dafür verantwortlich.