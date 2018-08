Brite Norris steigt in McLaren-Boliden von Alonso

Der Brite Lando Norris, Ersatzfahrer im McLaren-Team, wird beim kommenden Formel-1-GP von Belgien in Spa sein Debüt im Freitag-Training geben. Der aktuelle Zweite der Formula Two wird laut Mitteilung des Rennstalls vom Montagabend das Auto von Fernando Alonso pilotieren, der am Saisonende seine Karriere in der Königsklasse beenden wird.