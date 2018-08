„Wie soll ich‘s nett ausdrücken?“ Klopp rügt Lahm

„Kann damit nichts anfangen“

Der Weltmeister-Kapitän von 2014 hatte Löw nach der WM in einem Statement nahegelegt, gegenüber den jüngeren Spielern einen strengeren Kurs zu fahren. „Ich kann damit nichts anfangen. Was sind denn straffere Regeln? Die Jungs müssen in Trainingsklamotten anreisen oder was?“, fragt Klopp. In seiner bekannten Manier fügt er scherzhaft an: „Vielleicht hat er es auch auf Bayerisch gesagt und es gab einen Übersetzungsfehler.“