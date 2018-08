Djokovic holt in Cincinnati historischen Triumph!

Federer verpasste hingegen mit seiner dritten Niederlage in einem Finale in diesem Jahr nach Indian Wells und Halle den 99. Turniersieg seiner Karriere - und den achten in Cincinnati. Nur in Halle (neun Titel), Wimbledon und Basel (je acht) war der 37-jährige Schweizer bisher erfolgreicher als beim Turnier im US-Staat Ohio.