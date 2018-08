Lobbyist Mensdorff-Pouilly ist seine Fußfessel los

Damit muss „der Graf“, wie er gerne in den Medien tituliert wird, nur die Hälfte seiner achtmonatigen unbedingten Strafe verbüßen, heißt es in einem Zeitungsbericht. Die Strafe selbst hat er in seinem burgenländischen Schloss Luising abgebüßt, wobei der leidenschaftliche Waidmann mit einem Jagdverbot belegt wurde.