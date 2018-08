„Equalizer 2“: Denzel jagt Killer seiner Freundin

Zum ersten Mal in seiner jahrzehntelangen Karriere hat Denzel Washington in einem Sequel mitgespielt: „Ich bin seit 40 Jahren im Geschäft und habe noch nie eine Rolle zweimal gespielt. Aber das Drehbuch hat mich einfach überzeugt.“ Im Gegensatz zum ersten Film wird bei „The Equalizer 2“ eine enge Freundin von Protagonist Robert McCall zum Opfer, außerdem baut er eine enge Beziehung zum Nachbarsjungen Miles Whittaker (Ashton Sanders) auf, für den er eine Art Ersatzvater ist. „Der Film ist so etwas wie eine persönliche Reise für McCall, denn Menschen aus seinem engsten Umfeld sind in Gefahr“, verrät Washington.