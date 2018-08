Häftling setzt Gefängniszelle in Brand

Auch am Feiertag am Mittwoch war es zu einem Vorfall in der Justizanstalt Wiener Neustadt gekommen, so Tichy-Martin. Bei einer Auseinandersetzung von zwei Insassen verletzte demnach ein Mann einen anderen mit einem Speisemesser im Gesicht. Das Opfer erlitt eine oberflächliche Schnittverletzung am Nasenrücken und unterhalb des linken Auges. Der Häftling wurde ambulant im Krankenhaus versorgt und in die Justizanstalt zurückgebracht, sagte die Sprecherin.