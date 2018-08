Ex-Ehemann mit Messer aufgelauert und attackiert

Mit einem Messer hat eine 47 Jahre alte Frau am vergangenen Wochenende ihrem Ex-Ehemann an einem Bahnhof in Niederösterreich aufgelauert und versucht, auf ihn einzustechen. Das Opfer konnte den Angriff jedoch abwehren und trug lediglich leichte Verletzungen am Arm davon. Nun wird gegen die Tatverdächtige wegen versuchten Mordes ermittelt. Sie sitzt in Untersuchungshaft.