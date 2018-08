Djokovic überholt Thiem in Tennis-Weltrangliste!

Das gesundheitsbedingte W.o. von Dominic Thiem für das Masters-1000-Turnier in Cincinnati wird sich auch im ATP-Ranking am Montag und in weiterer Folge auf die Setzung bei den US Open auswirken! Thiem, dem aus dem Vorjahr 180 Punkte für ein Viertelfinale aus der Wertung fallen, wird von Wimbledon-Sieger Novak Djokovic überholt. Der 24-jährige Niederösterreicher ist damit bestenfalls Neunter.