Startschuss für das größte Frequency aller Zeiten

Von heute bis Sonntag stehen hier absolute Topstars auf dem Programm. Los geht es mit Die Antwoord, Bastille, Shooting-Star Yung Hurn, Damon Albarn und seinen Gorillaz u. v. m. Am Freitag geht es hochkarätig weiter mit u. a. Mando Diao, den Broilers, Flogging Molly, Star-DJ Hardwell und Hitlieferant Macklemore. Am Samstag geben dann Casper, Left Boy, The Kooks und Kygo den Beat an. Und zum Abschluss gibt es dann am Sonntag nach u. a. Sum 41 und Kaleo von den Imagine Dragons noch ein richtiges Hit-Feuerwerk.