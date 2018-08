Paket verschwand auf dem Transportweg

Harald C. hatte eine Speicherkarte bestellt. Der Leser aus Wien wartete schon darauf. Doch: Sie kam nicht an. „Ich war drei Mal im Paketshop, aber die Ware war nie da“, schrieb er uns verärgert, denn letztlich erhielt er dann die Information, es sei eine Rücksendung eingeleitet worden, weil er das Paket nicht abgeholt hätte. Kontaktaufnahmen mit dem Versandunternehmen blieben ohne den gewünschten Erfolg. Also fragte die Ombudsfrau nach. Tatsächlich lasse sich der Verbleib der Sendung nicht mehr eruieren: „Wir müssen von einem Verlust der Sendung ausgehen“, teilte uns DHL Paket (Austria) GmbH schließlich mit. Der Schaden wurde übernommen.