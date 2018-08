Nach Falle von Carabinieri flog Waffen-Arsenal auf

„Ich habe mit fünf Jahren meine erste Patrone gefunden. Seitdem bin ich leidenschaftlicher Sammler, Herr Rat. Das wurde mir von meinem Vater und Großvater in die Wiege gelegt“, erklärte der 48-Jährige am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht. „Aber ich habe immer geschaut, dass die Sachen nicht scharf sind. Ich hätte ja meine Familie oder mich nie in Gefahr gebracht.“ Der zweifache Familienvater bestritt auch, sich jemals Gedanken über mögliche Verbote gemacht zu haben. „Die Waffen sind ja allesamt nicht mehr funktionsfähig und zudem überall rostig.“