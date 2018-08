Josh. - Der Mann hinter dem Sommerhit des Jahres

Am Boden bleiben

In den Charts hat Josh. dann sogar internationale Kaliber wie Shawn Mendes, Ariana Grande oder Ed Sheeran hinter sich gelassen. Das macht natürlich Lust auf mehr - aber nicht zu jedem Preis. „Man muss aufpassen, was man will. Ich bin wahnsinnig glücklich mit diesem Erfolg und bin der festen Meinung, dass alles, was jetzt noch kommt, ein Bonus für mich ist. Ich werde natürlich weiter hart arbeiten, alle Kanäle bedienen und Songs schreiben, aber ich stehe mit beiden Beinen fest am Boden und weiß genau, was Sache ist. Hier war es einfach so, dass alle zur Verfügung stehenden Zahnrädchen wirklich perfekt ineinandergriffen und den Song daher so erfolgreich machten. Eine Garantie für eine Wiederholung gibt es natürlich nicht.“