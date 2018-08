Internet und Handys streiken: Windräder schuld?

Also habe er sich an den Vorstandsdirektor von A1, Siegfried Mayrhofer, gewandt. „Telefonisch wurde mir mitgeteilt, dass man auf der Suche nach dem Fehler sei, aber sehr wahrscheinlich die Windräder entlang der Schnellstraße schuld an dem Ausfall seien. Für den VP-Mandatar keine ausreichende Erklärung und schon gar kein tragbarer Zustand. “Schließlich sind Privatkunden, aber auch viele Firmenkunden betroffen. Wie soll man in einer modernen Welt konkurrenzfähig bleiben, wenn man nicht erreichbar ist", kritisiert Weghofer. Eine Lösung scheint aber in weiter Ferne.