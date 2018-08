Tuchel-Debüt im VIDEO: Buffon top, Neymar trifft

Titelverteidiger Paris St. Germain ist am Sonntag mit einem ungefährdeten 3:0 (2:0) gegen Caen in die französische Meisterschaft gestartet. Das Starensemble, bei dem der 40-jährige Neuzugang Gianluigi Buffon von Thomas Tuchel den Vorzug im Tor erhielt, ging bereits in der zehnten Minute durch Superstar Neymar in Führung. Alle Tore und Highlights gibt‘s im Video oben.