Homo erectus starb aus, weil er ein Faulpelz war

Warum abmühen?

Laut der Studie befand sich in direkter Umgebung einer von den Forschern untersuchten Lagerstätte der Frühmenschen eine Felsnase, die hochwertiges Gestein bot und mit dem der Homo erectus perfekt Werkzeug herstellen hätte können. „Aber statt die kurze Strecke auf den Hügel zu gehen, haben sie einfach das benutzt, was von selbst herunterrollte“, sagte Ceri Shipto, der an der Studie mitarbeitete. „Es wirkt nicht so, als hätten sie sich besonders angestrengt“, so Shipto.