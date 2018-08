Gegen Ampel gekracht: Motorblock aus Auto gerissen

Der Motorblock kam im Kreuzungsbereich zu liegen, das Fahrzeug selbst wurde in der Computerstraße gegen einen Schaltkasten der Ampelanlage geschleudert. Der Fahrzeuglenker wurde schwer verletzt und war derart in dem Pkw eingeklemmt, dass zwei hydraulische Rettungsgeräte der Berufsfeuerwehr Wien zum Einsatz kamen, um den Mann zu bergen. Er wurde von mehreren Teams der Wiener Berufsrettung versorgt und anschließend per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.