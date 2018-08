Bananenstaude von Hobbygärtner trägt Früchte

Nicht schlecht gestaunt hat ein Hobbygärtner, als vor wenigen Tagen in seinem Garten in Wien-Penzing von ihm gepflanzte Bananenstauden zu blühen begonnen haben. Eine der insgesamt drei Stauden trage inzwischen sogar Früchte, die demnächst von ihm geerntet und selbstverständlich auch gekostet würden, so der Wiener im Gespräch mit der Austria Presse Agentur.