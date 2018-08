Liebes-Gerüchte um Celine Dion und Russell Crowe

Im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in Los Angeles sollen Celine Dion und Russell Crowe zufällig in den gleichen Aufzug gestiegen sein - und sofort eine Verbindung zueinander gespürt haben. „Es fühlt sich für sie an, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen“, plaudert ein Insider gegenüber dem US-Magazin „OK!“ aus.