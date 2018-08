Gebrauchtwagen-Händler soll Heroin verkauft haben

Mit gebrauchten Autos handelte der Kosovare mit Wohnsitz im Burgenland. In einem der alten Wagen fanden Ermittler ein Mittel, das zum „Strecken“ von Heroin verwendet wird. Die Staatsanwaltschaft erhob daraufhin Anklage wegen des Verkaufs harter Drogen - was der Beschuldigte während des gesamten Verfahrens vehement bestritt: „Das Zeug muss schon vorher in dem Auto gewesen sein. Damit hatte ich sicher nichts zu tun.“ Wohl aber gab der 41-Jährige zu, zusammen mit seinem Schwager über einen längeren Zeitraum Kokain konsumiert zu haben. Versteckt war das Suchtgift im Schlafzimmer des Beschuldigten: „Da kamen die Kinder nicht ran.“