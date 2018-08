Über ein Kilo Heroin entdeckt: Drei Dealer in Haft

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am 30. Juli in der Landstraßer Hauptstraße einen 20-jährigen Dealer beim Verkauf von Heroin. Er wurde festgenommen, durch ihn kam die Polizei auf zwei Wohnungen der Kriminellen. Diese befanden sich im selben Mehrparteienhaus in der Beingasse in Rudolfsheim-Fünfhaus. Eine war leer, in der zweiten war der 20-jährige Komplize des Mannes gerade damit beschäftigt, Drogen für den Straßenverkauf zu portionieren. Heroin, Marihuana, Streckmittel und Bargeld wurde sichergestellt, der Mann gefasst. Er hatte außerdem gefälschte Dokumente bei sich.