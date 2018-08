„Ich kämpfe für die Interessen der Länder“

Kärnten gehört zu den Vorkämpfern gegen die vom Bund geplante Reduzierung der Mittel für die Kinderbetreuung. Was ist daran so verwerflich?

Ich kämpfe nicht gegen jemanden, sondern für die Interessen der Länder. Wenn etwas in die falsche Richtung geht, dann wird Widerspruch zur Pflicht. Alle Studien belegen, dass Investitionen in die Elementarpädagogik den 15-fachen Nutzen bringen. Dort zu sparen ist falsch. Generell: Es bringt stets mehr, wenn man sich zusammensetzt und Dinge bespricht.